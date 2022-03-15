"فهد بن جلوي" يتوج "الأهلي" بلقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة
توج الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية فريق الأهلي بكأس المركز الأول للدوري الممتاز والميداليات الذهبية، عقب تحقيقه اللقب الـ 24 في تاريخه على مستوى منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة.
كما قلد فريق نادي الهلال بالميداليات الفضية عقب تحقيقه مركز الوصافة ،فيما سلم النادي الفيصلي الميداليات البرونزية عقب حلوله في المركز الثالث.
وتوج عبدالعزيز بن محمد العنزي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأندية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في دوري الدرجة الأولى، حيث حصل فريق أبها على كأس البطولة والميداليات الذهبية، ونال اليرموك المركز الثاني، وحصل فريق الصفا على المركز الثالث، بحضور الدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.
وكان اليوم الختامي من الدوري الممتاز للكرة الطائرة قد شهد مواجهة خاصة جمعت قطبي كرة الطائرة السعودية الهلال والأهلي، انتهت بتفوق الأهلي بثلاثة أشواط مقابل واحد، وسط حضور جماهيري من أنصار الفريقين على صالة وزارة الرياضة بالرياض.
من جانب آخر، شهد حفل الختام تكريم الرؤساء السابقين للاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين وإبراهيم القصير وعبد الهادي الحبابي وفهد الحريشي وكذلك تكريم حكام المواجهة الختامية.