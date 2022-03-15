"فهد بن جلوي" يتوج "الأهلي" بلقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة

وتوج عبدالعزيز بن محمد العنزي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأندية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في دوري الدرجة الأولى، حيث حصل فريق أبها على كأس البطولة والميداليات الذهبية، ونال اليرموك المركز الثاني، وحصل فريق الصفا على المركز الثالث، بحضور الدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.