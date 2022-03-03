"فورمولا 1" تفسخ عقدها نهائيًا مع مروج جائزة روسيا الكبرى

أعلن مروج بطولة العالم للفورمولا 1، الخميس، فسخ العقد الذي يربطه مع مروج جائزة روسيا الكبرى نهائيًا، على خلفية غزو أوكرانيا من قبل الجيش الروسي.

وقال مروج الفئة الأولى، فورمولا 1: إنه "بات بإمكان الفورمولا 1 التأكيد أنها وضعت حدًا للعقد مع مروج سباق جائزة روسيا الكبرى؛ ما يعني أن روسيا لن تستقبل جولة عالمية في المستقبل".

وكان المشرفون على البطولة أعلنوا الأسبوع الماضي إلغاء السباق الروسي بعد الحرب على أوكرانيا؛ حيث كان يجب أن تستضيف حلبة سوتشي النسخة الأخيرة من الجائزة الكبرى منذ أن دأبت على ذلك عام 2014، قبل أن تحصل سان بطرسبورغ على شرف الاستضافة بدءًا من عام 2023.