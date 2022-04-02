فولاذ خوزستان يصل إلى جدة .. للمشاركة في دوري أبطال آسيا

استعدادًا للمشاركة في مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، إحدى المجموعات الخمس التي تحتضنها المملكة، وصلت مساء أمس السبت إلى جدة بعثة فريق فولاذ خوزستان الإيراني .