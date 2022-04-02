فولاذ خوزستان يصل إلى جدة .. للمشاركة في دوري أبطال آسيا

استعدادًا للمشاركة في مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، إحدى المجموعات الخمس التي تحتضنها المملكة، وصلت مساء أمس السبت إلى جدة بعثة فريق فولاذ خوزستان الإيراني .
وكان في استقبال بعثة الفريق الإيراني عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين رافقوا البعثة حتى مقر إقامتها.
وتحتضن جدة مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم بجانب فولاذ خوزستان كلاً من شباب الأهلي دبي الإماراتي والغرافة القطري وآهال التركماني.
ومن المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال، وذلك خلال الفترة من 7-27 إبريل المقبل، وبمشاركة 4 أندية من ممثلي الوطن (الهلال - الشباب - الفيصلي - التعاون).