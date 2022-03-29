فيتنام تفرض التعادل على اليابان وتؤجل حسم صدارة المجموعة الثانية

فرض منتخب فيتنام الأول لكرة القدم، على نظيره الياباني التعادل الإيجابي بهدف لهدف، اليوم الثلاثاء على ملعب سايتاما 2002 في سايتاما، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر2022.
فاجأ المنتخب الفيتنامي أصحاب الأرض بتسجيل هدف التقدم عن طريق نغوين ثانه بينه في الدقيقة (19)، قبل أن تدرك اليابان التعادل بواسطة مايا يوشيدا (54).
حافظت اليابان مؤقتاً على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة من عشر مباريات، مقابل 20 نقطة من تسع مباريات للسعودية، و15 لأستراليا، و11 لعمان و6 للصين، و3 لفيتنام.
ويلتقي في ذات المجموعة بوقت لاحق من اليوم أيضاً، المنتخب السعودي مع نظيره الأسترالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وعمان مع الصين على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.
وضمنت السعودية واليابان الحصول على بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة، في حين انتقلت أستراليا للمنافسة بالملحق الآسيوي.