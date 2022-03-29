فيتنام تفرض التعادل على اليابان وتؤجل حسم صدارة المجموعة الثانية

فرض منتخب فيتنام الأول لكرة القدم، على نظيره الياباني التعادل الإيجابي بهدف لهدف، اليوم الثلاثاء على ملعب سايتاما 2002 في سايتاما، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر2022.