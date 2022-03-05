فيديو.. انطلاق "ماراثون الرياض" والجوائز نصف مليون دولار

ويتميز "ماراثون الرياض 2022" بكونه معتمداً من الاتحادين الآسيوي والدولي لألعاب القوى وبوجود من قِبل شركاء النجاح من الجهات الحكومية بداية من رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، والاتحاد السعودي لألعاب القوى، والمركز الوطني للفعاليات، وجامعة الملك سعود، والرعاة الرسميين، حيث يتضمن سباقات متعددة تشجع الناس من جميع الأعمار والخلفيات والقدرات الرياضية على المشاركة.