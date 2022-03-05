فيديو.. انطلاق "ماراثون الرياض" والجوائز نصف مليون دولار

انطلق صباح اليوم ماراثون الرياض 2022، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بدعمٍ مباشرٍ من وزارة الرياضة، وبرنامج جودة الحياة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بمشاركة محلية وعالمية لاستكشاف معالم العاصمة.
وبدأ أول سباقات الماراثون وهو بمسافة 42 كيلومتراً، من خط البداية في جامعة الملك سعود في الساعة 06:15 صباحاً، وفق فيديو لقناة الإخبارية على تويتر؛ ليتيح الفرصة للمشاركين في استكشاف عدد من المعالم السياحية حول مدينة الرياض (الدرعية – الطرق الرئيسة – المدينة الرقمية – جامعة الملك سعود).
ويتميز "ماراثون الرياض 2022" بكونه معتمداً من الاتحادين الآسيوي والدولي لألعاب القوى وبوجود من قِبل شركاء النجاح من الجهات الحكومية بداية من رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، والاتحاد السعودي لألعاب القوى، والمركز الوطني للفعاليات، وجامعة الملك سعود، والرعاة الرسميين، حيث يتضمن سباقات متعددة تشجع الناس من جميع الأعمار والخلفيات والقدرات الرياضية على المشاركة.
ويمكن للعدّائين الشغوفين ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر المشاركة في سباق نصف ماراثون الذي يمتد مساره على مسافة 21.1 كيلومتر، وسباق 10 كيلومترات المفتوح للفئة العمرية 17 عاماً فما فوق، في حين خُصص سباق بطول 4 كيلومترات لفئتَي المبتدئين والأطفال.
يأتي تنظيم الماراثون من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بعد نجاح تنظيم نصف ماراثون الرياض في عام 2018، وبوجود سباقات أخرى وفعاليات مصاحبة مع فرصة الفوز بجوائزه القيمة "نصف مليون دولار".