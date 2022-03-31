"فيفا": الأخضر السعودي يتقدم إلى المركز 49

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، اليوم الخميس، عبر موقعه الإلكتروني، عن تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى المركز 49 في التصنيف، لشهر مارس.
وكان الأخضر في المركز 53 بالتصنيف الماضي، الخامس على مستوى المنتخبات العربية، حيث حافظ منتخب المغرب على المركز الـ 24 ليكون الأفضل عربياً، في الوقت الذي احتل فيه المنتخب المصري الترتيب الرابع إفريقيًا و32 عالمياً.
وفي تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، تقدم منتخب البرازيل إلى الصدارة برصيد 1832.69 نقطة، للمرة الأولى منذ نحو 4 أعوام، إذ تخلت بلجيكا عن صدارتها للتصنيف لتتراجع إلى المركز الثاني.
وكان الأخضر السعودي قد حجز مقعداً في نهائيات مونديال 2022، متصدراً للمجموعة الثانية.