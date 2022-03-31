"فيفا": الأخضر السعودي يتقدم إلى المركز 49

وكان الأخضر في المركز 53 بالتصنيف الماضي، الخامس على مستوى المنتخبات العربية، حيث حافظ منتخب المغرب على المركز الـ 24 ليكون الأفضل عربياً، في الوقت الذي احتل فيه المنتخب المصري الترتيب الرابع إفريقيًا و32 عالمياً.