"فيفا" تستخدم تكنولوجيا شبه آلية تحدد وضعيات التسلل في مباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو: "لقد اتخذ فيفا خطوة جريئة في نسخة كأس العالم لسنة 2018 باستخدامه لتقنية الفيديو المساعد في أكبر مسرح عالمي آنذاك، وقد أثبت هذه التقنية نجاحها بدون نزاع، وما التكنولوجيا شبه الآلية للتسلل إلا تطويرًا لنظام الفيديو المساعد الذي طُبّق في مختلف بطولات العالم. لقد جاءت هذه التكنولوجيا كثمرة لثلاث سنوات من البحث والاختبار في سبيل تقديم الأفضل للمنتخبات واللاعبين والمشجعين الوافدين لقطر أواخر هذه السنة، ونحن فخورون جدًا بهذا العمل الذي نتطلع إلى أن يرى العالم فوائده في كأس العالم FIFA قطر 2022™، وسيلتزم فيفا بتسخير التكنولوجيا في صالح تحسين لعبة كرة القدم على جميع المستويات، وما استخدام التكنولوجيا شبه الآلية للتسلل في كأس العالم بقطر إلا خير دليل على ذلك".