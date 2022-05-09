"فيفا" يؤكد إعادة المباراة المثيرة للجدل بين البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية

وكان من المقرر إجراء المواجهة بين اثنين من أفضل منتخبات العالم في 5 سبتمبر في ساو باولو، إلاّ أنها توقفت بعد خمس دقائق فقط من صافرة البداية عقب تدخل السلطات الصحية المحلية واتهامها لأربعة لاعبين من "البيسيليستي" يخوضون غمار الدوري الإنجليزي بانتهاك بروتوكول مكافحة فيروس كورونا.