رياضة

"فيفا" يؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم FIFA قطر 2022

"فيفا" يؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم FIFA قطر 2022
سبق
سبق

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، الشكوى المقدمة من تشيلي، وأكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقال الفيفا في بيان: بعد مراجعة موقف جميع الأطراف المعنية، والنظر في جميع الوثائق؛ قررت لجنة الانضباط بالفيفا إنهاء جميع الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم.

وقدم الاتحاد التشيلي شكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة ضد الإكوادور، على خلفية مزاعم حول جنسية مزورة لأحد لاعبيها المشاركين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال.

وأفاد الاتحاد التشيلي بأن الظهير بايرون كاستيو ظهير فريق برشلونة جواياكيل، لا يحمل الجنسية الاكوادورية؛ حيث ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995، وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية عام 1998 كما ورد في أوراقه الرسمية.

وأتى قرار الفيفا اليوم لينهي الجدل بشأن إمكانية مشاركة تشيلي بدلًا من الإكوادور في كأس العالم FIFA قطر 2022.

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