"فيفا" يؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم FIFA قطر 2022

وأفاد الاتحاد التشيلي بأن الظهير بايرون كاستيو ظهير فريق برشلونة جواياكيل، لا يحمل الجنسية الاكوادورية؛ حيث ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995، وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية عام 1998 كما ورد في أوراقه الرسمية.