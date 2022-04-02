رياضة

"فيفا" يعتمد المواعيد النهائية لمباريات الأخضر في كأس العالم 2022

"فيفا" يعتمد المواعيد النهائية لمباريات الأخضر في كأس العالم 2022
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وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأحد على المواعيد النهائية لمباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، الذي يشارك في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات "الأرجنتين وبولندا والمكسيك"، حسبما أعلن اتحاد اللعبة السعودي السبت عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويدشن الأخضر مشواره في المونديال بمواجهة نظيره الأرجنتيني في 22 نوفمبر المقبل على ملعب لوسيل في تمام الساعة الـ1:00 ظهرًا.

ويلعب المنتخب السعودي الذي تأهل إلى المونديال متصدرًا المجموعة الثانية مباراته الثانية أمام بولندا على ملعب المدينة التعليمية في الـ26 من الشهر ذاته عند الساعة الـ4:00 عصرًا، فيما يختتم مشوار دور المجموعات يوم الـ30 من الشهر ذاته بلقاء نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل عند الساعة الـ10:00 مساء.

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