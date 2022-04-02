"فيفا" يعتمد المواعيد النهائية لمباريات الأخضر في كأس العالم 2022

ويلعب المنتخب السعودي الذي تأهل إلى المونديال متصدرًا المجموعة الثانية مباراته الثانية أمام بولندا على ملعب المدينة التعليمية في الـ26 من الشهر ذاته عند الساعة الـ4:00 عصرًا، فيما يختتم مشوار دور المجموعات يوم الـ30 من الشهر ذاته بلقاء نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل عند الساعة الـ10:00 مساء.