في أمسية رمضانية .. الهلال يسقط الريان بثلاثية ويعتلي الصدارة

تربع فريق الهلال الأول لكرة القدم على قمة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022، وذلك بعد أن تغلب مساء اليوم الاثنين، على نظيره الريان القطري 3 /0 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف أحرزه عبد الله الحمدان عند الدقيقة 27 بعد استثماره لعرضية زميله محمد البريك، حيث سدد الأول كرة أرضية زاحفة استقرت داخل شباك حارس الريان فهد يونس.

ومع مطلع الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 48 أضاف محمد كنو الهدف الثاني للهلال بعد عرضية وصلته من الحمدان.

ويحضر العائد من الإصابة (البديل الناجح) ناصر الدوسري بهدف التأكيد الثالث والنقاط الثلاث.

بتلك النتيجة اعتلى الأزرق صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، وبقي الريان ثانيًا بـ 3 نقاط .