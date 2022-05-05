في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا .. أخضر الناشئين يتغلب على نظيره الروماني

كسب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، على مضيّفه منتخب رومانيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب موغوسوايا، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية برومانيا، والتي يشارك فيها "الأخضر" على هامش معسكره الإعدادي المقام حتى العاشر من شهر مايو الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
وافتتح منتخب رومانيا التسجيل في الدقيقة 2 من مجريات الشوط الأول، في حين تمكن اللاعب فرحة الشمراني من تعديل النتيجة في الدقيقة 69، وفي الدقيقة 94 تمكن اللاعب عمار اليهيبي من تسجيل هدف الفوز.
ودخل المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، زياد عياش، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، سعد المطيري، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، نواف البشري.
يُذكر، أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا سيلاقي على هامش الدورة الودية برومانيا، منتخبي النرويج يوم السبت المقبل، واليابان مساء يوم الاثنين.