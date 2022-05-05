في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا .. أخضر الناشئين يتغلب على نظيره الروماني

كسب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، على مضيّفه منتخب رومانيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب موغوسوايا، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية برومانيا، والتي يشارك فيها "الأخضر" على هامش معسكره الإعدادي المقام حتى العاشر من شهر مايو الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.