في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يتعادل مع قطر

تعادل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم مع ضيفه منتخب قطر بنتيجة 3-3، وذلك في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن المعسكر الإعدادي في المنطقة الشرقية المقام في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وافتتح اللاعب عبد الله رديف التسجيل لصالح "الأخضر" في الدقيقة العاشرة، في حين عادل منتخب قطر النتيجة في الدقيقة الـ38، وفي الدقيقة الـ43 أضاف عبدالله رديف الهدف الثاني للمنتخب السعودي، وسجل اللاعب عبد الملك العييري الهدف الثالث في الدقيقة الـ61، وخلال الدقيقة الـ71 تمكن منتخب قطر من تسجيل الهدف الثاني، في حين أحرز هدفه الثالث في الدقيقة الـ82.

ودخل المدير الفني للأخضر صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: أسامة المرمش في حراسة المرمى، عبدالعزيز العليوة، محمد سليمان، محمد الدوسري، سليمان هزازي، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالله الزيد، محمد المري، يزيد الغامدي وعبدالله رديف.