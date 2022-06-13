في إنجاز سعودي جديد للأثقال.. الرباع خليتيت يحقق ذهبية وفضية العالم

من جهته قدم رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي التهنئته للقيادة الرياضية بهذا الإنجاز، مؤكداً أن ذلك نظير الدعم غير المحدود الذي تشهده الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيداً بالمستويات الكبيرة التي قدمها الرباع علي مجيد خليتيت.