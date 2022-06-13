في إنجاز سعودي جديد للأثقال.. الرباع خليتيت يحقق ذهبية وفضية العالم

حقق الرباع السعودي علي مجيد خليتيت المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الخطف لوزن 55 كجم وميدالية فضية المجموع، وذلك ببطولة العالم للشباب تحت 17 سنة لرفع الأثقال والمقامة حالياً بمدينة ليون المكسيكية بمشاركة أكثر من 205 رباعين ورباعات يمثلون 39 دولة.
وجاء تحقيق خليتيت لهذا الإنجاز العالمي بعد تمكنه من رفع 105 كجم بمنافسات الخطف لوزن 55 كجم، وتمكنه من جمع 229 نقطة حقق بها المركز الثاني والميدالية الفضية في إنجاز جديد لرياضة رفع الأثقال السعودية.
من جهته قدم رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي التهنئته للقيادة الرياضية بهذا الإنجاز، مؤكداً أن ذلك نظير الدعم غير المحدود الذي تشهده الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيداً بالمستويات الكبيرة التي قدمها الرباع علي مجيد خليتيت.