في اجتماعه الأول.. اتحاد الرماية يناقش مراحل بناء الإستراتيجية واللوائح والشراكات

واطلع المجلس على مستجدات الموسم الرياضي ونتائج الربع الأول للعام 2022، والدورات الرياضية التي ينظمها الاتحاد، ودورة الألعاب السعودية 2022، بجانب مناقشة المشاركات في البطولات الخارجية، كما ناقش المجلس موضوع تعيين لجنتي الانضباط والاستئناف.