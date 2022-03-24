في اجتماعه الأول.. اتحاد الرماية يناقش مراحل بناء الإستراتيجية واللوائح والشراكات

عقد الاتحاد السعودي للرماية اجتماعه الأول لمجلس إدارته الجديد للموسم الرياضي 2022 وذلك بحضور رئيس الاتحاد الأمير خالد بن بندر، وكل من الأعضاء العميد جهاد الرشيد والمهندس محمد الخليفة وشيخة الجبير.
وتفصيلاً، نوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع التي على جدول الأعمال للفترة القادمة والمتمثلة في الاطلاع على مراحل بناء الإستراتيجية والنظام الأساسي واللوائح والأنظمة الجديدة، والتي تستهدف بناء المنظومة وصولاً للأداء الرياضي العالي.
واطلع المجلس على مستجدات الموسم الرياضي ونتائج الربع الأول للعام 2022، والدورات الرياضية التي ينظمها الاتحاد، ودورة الألعاب السعودية 2022، بجانب مناقشة المشاركات في البطولات الخارجية، كما ناقش المجلس موضوع تعيين لجنتي الانضباط والاستئناف.
وفي نهاية الاجتماع حُدد موعد عقد الاجتماع القادم في السادس من يونيو القادم.