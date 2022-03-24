رياضة

في اجتماعه الأول.. اتحاد الرماية يناقش مراحل بناء الإستراتيجية واللوائح والشراكات

برئاسة "خالد بن بندر".. وبحث مستجدات الموسم ونتائج الربع الأول للعام 2022
في اجتماعه الأول.. اتحاد الرماية يناقش مراحل بناء الإستراتيجية واللوائح والشراكات

رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير خالد بن بندر

سبق
سبق

عقد الاتحاد السعودي للرماية اجتماعه الأول لمجلس إدارته الجديد للموسم الرياضي 2022 وذلك بحضور رئيس الاتحاد الأمير خالد بن بندر، وكل من الأعضاء العميد جهاد الرشيد والمهندس محمد الخليفة وشيخة الجبير.

وتفصيلاً، نوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع التي على جدول الأعمال للفترة القادمة والمتمثلة في الاطلاع على مراحل بناء الإستراتيجية والنظام الأساسي واللوائح والأنظمة الجديدة، والتي تستهدف بناء المنظومة وصولاً للأداء الرياضي العالي.

واطلع المجلس على مستجدات الموسم الرياضي ونتائج الربع الأول للعام 2022، والدورات الرياضية التي ينظمها الاتحاد، ودورة الألعاب السعودية 2022، بجانب مناقشة المشاركات في البطولات الخارجية، كما ناقش المجلس موضوع تعيين لجنتي الانضباط والاستئناف.

وفي نهاية الاجتماع حُدد موعد عقد الاجتماع القادم في السادس من يونيو القادم.

<div class="paragraphs"><p>جانب من اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية</p></div>

جانب من اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية

<div class="paragraphs"><p>صورة جماعية لأعضاء مجلس&nbsp;الاتحاد السعودي للرماية</p></div>

صورة جماعية لأعضاء مجلس الاتحاد السعودي للرماية

الاتحاد السعودي للرماية
رئيس الاتحاد السعودي للرماية

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