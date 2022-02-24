في افتتاح الجولة الـ 19 من دوري الطائرة.. مواجهة نارية تجمع الهلال والنصر

تنطلق،غداً الجمعة، مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامه 6 مباريات مرتقبه، تأتي تفاصيلها على النحو التالي:

الأهلي - الخليج

يستضيف الأهلي صاحب المركز الأول نظيره الخليج في جدة، في تمام الساعة الـ 4 عصراً.

يسعى الأهلي للحفاظ على الصدارة (51 نقطة) والاقتراب خطوة جديدة من تحقيق اللقب، فيما يتطلع الخليج لتحقيق انتصار يساهم في ابتعاده عن منطقة الخطر وهو في المركز التاسع برصيد 20 نقطة .

الهلال - النصر

في الرياض، لن يكون هنالك بديلاً عن الفوز للهلال إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة على اللقب (45 نقطة)، في الوقت الذي يسعى فيه النصر لمواصلة انتصاراته والابتعاد عن مرحلة الخطر ويأتي في المركز العاشر بـ15 نقطة خلال المواجهة التي ستقام على صالة نادي الهلال في تمام الساعة الـ 4 عصراً .

ضمك -الاتحاد

يستضيف ضمك نظيره الاتحاد، في خميس مشيط، عند تمام الساعة الـ 4 عصراً، في مواجهة تحمل أهمية كبرى للفريقين للدخول والمنافسة على المركز الرابع في ترتيب الدوري، ويأتي ضمك سادسًا في الترتيب بـ24 نقطة، والاتحاد بـ 27 نقطة في المركز الخامس.

الوحدة - الهداية

في مكة المكرمة، يلتقي الوحدة والهداية على صالة نادي الوحدة بالشرائع عند تمام الساعة الـ 4 عصراً، حيث لا بديل للهداية عن الفوز للإبقاء على آماله بالبقاء في الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 14 نقطة، والوحدة في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

الترجي - الفيصلي

يستضيف الترجي نظيره الفيصلي على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف عند تمام الساعة الـ 6 مساءً، في لقاء يبحث من خلاله الفريقان عن النقاط الثلاث ولا غيرها، فالترجي صاحب الـ 32 نقطة يسعى للحفاظ على مركز الرابع الذي يؤهله لبطولة النخبة، فيما يتطلع الفيصلي صاحب الـ 44 نقطة لمزاحمة الهلال على المركز الثاني.

الخويلدية - الابتسام

في القطيف، يلتقي الخويلدية والابتسام عند تمام الساعة الـ 8 مساءً، في مواجهة جماهيرية تحمل الكثير من الأهمية لكلا الفريقين، ويأتي الابتسام في المرتبة الثامنة برصيد 18 نقطة، والخويلدية في المركز الـحادي عشر برصيد 12 نقطة.

يذكر أن الأهلي يحتفظ بصدارة الترتيب العام برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط فقط عن أقرب منافسيه الهلال صاحب الـ 45 نقطة ثم الفيصلي صاحب الـ 44 نقطة، مع تبقي 4 جولات لختام الدوري الممتاز للكرة الطائرة.