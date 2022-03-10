في افتتاح الجولة 24 .. الفتح يواصل انطلاقته القوية ويكسب أبها بثلاثية

واصل فريق الفتح الأول لكرة القدم، سلسلة نتائجه الإيجابية للجولة الخامسة على التوالي محققًا فوزًا كبيرًا على مضيفه فريق أبها بثلاثية نظيفة اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
غلف الحذر معظم دقائق الشوط الأول الذي شهد ندرة بالفرص بين الفريقين، حيث لم تسفر محاولاتهم القليلة في إحداث أي تغيير على نتيجة الشوط الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.
وفي الشوط الثاني أكمل أبها اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد طرد المدافع بلال عيفة لحصوله على البطاقة الحمراء نتيجة تدخله العنيف على مهاجم الفتح إيفان سانتيني.
ثم اكتملت معاناة فريق أبها بعد أن اهتزت شباكه بالهدف الأول سجله المحترف الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة 67 مستغلاً تمريرة على طبق من ذهب من الكرواتي إيفان سانتيني الذي استغل بدوره خطأً فادحًا من الحارس مكسيم كوفال ليمرر كرة لمسجل الهدف لم يتوان في إيداعها مباشرة بالشباك.
بعد ذلك ظهرت أفضلية الفتح مع مرور الوقت، حيث مرر البيروفي كريستيان كويفا كرة بينية مميزة وجدت الكرواتي إيفان سانتيني الذي سددها زاحفة استقرت على يمين الحارس معلنة عن الهدف الثاني في الدقيقة 73.
وأثمرت سيطرة الفتح عن هدف ثالث عندما مرر كرة كويفا متقنة باتجاه الكرواتي إيفان سانتيني الذي تسلل في غفلة من دفاع أبها ليواجه المرمى ويسدد كرة ذكية على يسار الحارس مكسيم كوفال استقرت داخل الشباك (79).
بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 31 نقطة احتل من خلالها المركز السادس فيما تراجع فريق أبها للمركز السابع بالرصيد ذاته.