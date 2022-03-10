في افتتاح الجولة 24 .. الفتح يواصل انطلاقته القوية ويكسب أبها بثلاثية

ثم اكتملت معاناة فريق أبها بعد أن اهتزت شباكه بالهدف الأول سجله المحترف الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة 67 مستغلاً تمريرة على طبق من ذهب من الكرواتي إيفان سانتيني الذي استغل بدوره خطأً فادحًا من الحارس مكسيم كوفال ليمرر كرة لمسجل الهدف لم يتوان في إيداعها مباشرة بالشباك.