في افتتاح الجولة 27 من دوري المحترفين.. التعاون ينعش آماله بالبقاء بنقاط الباطن

أنعش فريق التعاون الأول لكرة القدم حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين بفوزه الثمين على ضيفه الباطن بهدف دون رد، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
منح النجم الكاميروني لياندري توامبا التقدم مبكرًا للتعاون عند الدقيقة العاشرة برأسية جميلة، إثر متابعته للعرضية المميزة من مصطفى فتحي في شباك الحارس مارتن كامبانيا، رافعًا رصيده إلى 16 هدفًا في المسابقة.
بهذه النتيجة صعد التعاون مركزين على سلم الترتيب؛ إذ أصبح بالمركز 11 برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد الباطن عند 26 نقطة بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير.