في افتتاح الجولة 27 من دوري المحترفين.. التعاون ينعش آماله بالبقاء بنقاط الباطن

أنعش فريق التعاون الأول لكرة القدم حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين بفوزه الثمين على ضيفه الباطن بهدف دون رد، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.