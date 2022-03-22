في افتتاح بطولة دبي الدولية .. الأخضر الأولمبي يواجه أوزبكستان

يدشن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، غداً الأربعاء، مبارياته ضمن بطولة دبي الدولية، والتي تأتي على هامش المعسكر الإعدادي بدولة الإمارات، والممتد حتى الثلاثين من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.
ويواجه "الأخضر" منتخب أوزبكستان، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات (الرابعة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب "ذا سفن" في دبي.
وفي الجانب الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جبل علي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة.