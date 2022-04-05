في افتتاح تصفيات آسيا.. أخضر الصالات يكسب مواجهة فلسطين

وفي الشوط الثاني استطاع المنتخب الفلسطيني تسجيل الهدف الأول، ثم تمكَّن من إضافة الهدف الثاني والتعادل، لكن الأخضر عاد مجددًا بتسجيل الهدف الرابع عن طريق منصور الزهراني، ثم تمكن فهد الرديني من تسجيل الهدف الخامس للأخضر؛ ليعلن حكم اللقاء صفارته بفوز الأخضر 5-4.