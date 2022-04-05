في افتتاح تصفيات آسيا.. أخضر الصالات يكسب مواجهة فلسطين

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مشواره بالفوز على نظيره المنتخب الفلسطيني بنتيجة 5-4 في افتتاح مبارياتهما بتصفيات غرب آسيا المقامة في إمارة الفجيرة، المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الكويت في أكتوبر المقبل.
وفرض (أخضر الصالات) سيطرته وأسلوبه منذ بداية اللقاء، وأثمر ذلك تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب فهد الرديني؛ ليواصل الأخضر سيطرته؛ ويسفر ذلك عن تسجيل الهدف الثاني عن طريق منصور الزهراني مستغلاً تمريرة عبد الرحمن الملا. وقبل نهاية الشوط الأول أضاف عبد الإله العتيبي الهدف الثالث من ضربة جزاء.
وفي الشوط الثاني استطاع المنتخب الفلسطيني تسجيل الهدف الأول، ثم تمكَّن من إضافة الهدف الثاني والتعادل، لكن الأخضر عاد مجددًا بتسجيل الهدف الرابع عن طريق منصور الزهراني، ثم تمكن فهد الرديني من تسجيل الهدف الخامس للأخضر؛ ليعلن حكم اللقاء صفارته بفوز الأخضر 5-4.
وفي نهاية اللقاء قام مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي بتقديم درع تذكارية نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الشيخ سيف بن حمد الشرقي، رئيس ميناء الفجيرة، نيابة عن ولي عهد إمارة الفجيرة.
وعلى الصعيد نفسه يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا الأربعاء ثاني مبارياته بالتصفيات ذاتها عندما يلتقي نظيره المنتخب العُماني الذي خسر أولى مبارياته من المنتخب اللبناني بنتيجة 2-1.