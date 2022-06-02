في افتتاح كأس آسيا تحت 23 .. الأخضر الأولمبي يواجه طاجيكستان

يدشن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الجمعة، مبارياته ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
ويلاقي "الأخضر" منتخب طاجيكستان تمام الثامنة مساءً بتوقيت أوزبكستان (السادسة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب نادي لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب معهد السكك الحديدية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.
من ناحية أخرى، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلاً باللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا لمنتخبات المجموعة "الرابعة"، نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية، كما تم اعتماد الطقم الأبيض لمباريات دور المجموعات.
من جانب آخر، أوضح المدير الفني للأخضر تحت 23 عامًا سعد الشهري، خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء اليوم الخميس والذي يسبق مباريات دور المجموعات من البطولة، أن مجموعة "الأخضر" في كأس آسيا ليست بالسهلة فنيًا، مبينًا أنهم يطمحون لفرض شخصية المنتخب السعودي بدءًا من المباراة الأولى أمام منتخب طاجيكستان.
وأشار الشهري إلى أنهم جاؤوا إلى البطولة وهم مستعدون على كل النواحي، ولديهم هدف واضح وهو العودة إلى المملكة بالذهب بعد أن حقق الوصافة في النسخة الماضية للبطولة.
وأضاف سعد الشهري: "بدأنا العمل والإعداد بعد فراغنا من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، ولم يكن لدينا الوقت الكافي، لكن على الرغم من ذلك سنسعى أن نعمل ونستعد من أجل تحقيق أهدافنا خلال هذه البطولة".
وبيّن الشهري أنه لا توجد مجموعة ضعيفة في كأس آسيا، وتحديدًا مجموعة "الأخضر" التي تضم منتخبات مميزة فنيًا، ومشيرًا إلى أن الـ 16 فريقًا جميعهم جاهزون وتركيزهم على تحقيق أهدافهم عالٍ جدًا.
وحول قائمة اللاعبين لهذه البطولة قال سعد الشهري: "لدي 50 لاعبًا في قائمة المنتخب الأولية، جميعهم مميزون فنيًا وجاهزون، وخلال هذه البطولة قمنا باستدعاء اللاعبين الأكثر جاهزية، كذلك بلا شك لدينا اللاعبان حسان التمبكتي وفراس البريكان اللذان يوجدان مع المنتخب الوطني الأول في معسكره الإعدادي في إسبانيا، ومن المنتظر أن يلتحقا بمنتخبنا تحت 23 عامًا في البطولة فور انتهاء المعسكر".
من جانب آخر أشاد قائد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا سعود عبد الحميد خلال المؤتمر الصحفي، بالتفاهم الجيد بينه وبين زملائه اللاعبين، مبينًا أنهم يعرفون بعضهم جيدًا على الصعيد الفني من واقع لعبهم معًا في عدة استحقاقات.
وأكد عبد الحميد أنه وزملاءه لديهم الرغبة والدافع الكبير لتقديم مستوى مشرّف يليق باسم المملكة، موضحًا أن طموحهم المنافسة على تحقيق اللقب بعد أن جاء "الأخضر" وصيفًا في النسخة الماضية.