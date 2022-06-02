في افتتاح كأس آسيا تحت 23 .. الأخضر الأولمبي يواجه طاجيكستان

من جانب آخر، أوضح المدير الفني للأخضر تحت 23 عامًا سعد الشهري، خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء اليوم الخميس والذي يسبق مباريات دور المجموعات من البطولة، أن مجموعة "الأخضر" في كأس آسيا ليست بالسهلة فنيًا، مبينًا أنهم يطمحون لفرض شخصية المنتخب السعودي بدءًا من المباراة الأولى أمام منتخب طاجيكستان.