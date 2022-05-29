في افتتاح لقاءاته ببطولة تولون الدولية.. الأخضر يخسر من الأرجنتين

ضمن (بطولة تولون) خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، من نظيره الأرجنتيني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب لاتر دي تينيغي، في مشاركتهما في بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، والتي تأتي ضمن مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.
وتمكن منتخب الأرجنتين من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.
ودخل المدير الفني للأخضر صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: أسامة المرمش في حراسة المرمى، محمد سليمان، عبدالعزيز الفرج، محمد برناوي، وليد عياش، سويلم المنهالي، عبدالله العنزي، حسن سفياني، عبدالعزيز العليوة، مشاري النمر، يزيد جوشان.
ويعاود "الأخضر" غدًا الاثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، على أن يلاقي منتخب بنما في الرابع من شهر يونيو المقبل في ختام دور المجموعات.