في افتتاح لقاءاته ببطولة تولون الدولية.. الأخضر يخسر من الأرجنتين

ضمن (بطولة تولون) خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، من نظيره الأرجنتيني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب لاتر دي تينيغي، في مشاركتهما في بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، والتي تأتي ضمن مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.