في الآسيوية: القوة الجوية العراقي يتغلب على الجزيرة الإماراتي

حقق نادي القوة الجوية العراقي انتصاراً ثميناً بعدما تغلب على الجزيرة الإماراتي 3-2 يوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
وسجل إبراهيم بايش (6) وعلاء عباس (60) وشريف عبدالكاظم (90+1) أهداف الفوز الجوية، في حين أحرز عبدالله رمضان (62) وعمر تراوري (77) هدفي الجزيرة.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً الشباب السعودي مع مومباي سيتي الهندي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
ويتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط من خمس مباريات للقوة الجوية و4 لكل من الجزيرة ومومباي.