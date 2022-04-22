في الآسيوية: القوة الجوية العراقي يتغلب على الجزيرة الإماراتي

حقق نادي القوة الجوية العراقي انتصاراً ثميناً بعدما تغلب على الجزيرة الإماراتي 3-2 يوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.