في الجولة الأخيرة.. مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه

توج مانشستر سيتي بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما نجح في قلب تأخره بثنائية أمام أستون فيلا إلى فوز 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد" في إطار الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة.