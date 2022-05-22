في الجولة الأخيرة.. مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه

توج مانشستر سيتي بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما نجح في قلب تأخره بثنائية أمام أستون فيلا إلى فوز 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد" في إطار الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة.
بادر الضيوف إلى افتتاح التسجيل عن طريق ماتي كاش "37"، قبل أن يعزز زميله البرازيلي فيليب كوتينيو تقدم أستون فيلا بالهدف الثاني عند الدقيقة "69"، ثم قلب أبناء غوارديولا المباراة بفضل الألماني إلكاي غوندوغان الذي سجل اسمه نجمًا لهذه المواجهة بتسجيله هدفين "76 و81"، فيما دوّن الإسباني رودري هدفًا آخر في الدقيقة 78.
وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 93 نقطة وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف الذي فاز في ذات التوقيت على ولفرهامبتون 3-1.