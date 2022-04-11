في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا وبانتصار تاريخي .. "الفيصلي" يعبر "السد" ويقفز للوصافة

حقق فريق الفيصلي السعودي الأول لكرة القدم انتصارًا تاريخيًا على نظيره السد القطري ( أحد أبطال دوري أبطال آسيا ) 2 / 1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2022 ( دور المجموعات) ، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين، حيث كان السد البادئ في التسجيل عن طريق قائد الفريق حسن الهيدوس عند الدقيقة الثالثة.
وعادل لاعب الفيصلي هشام فايق النتيجة لفريقه برأسية رائعة عند الدقيقة 16.
وفي الشوط الثاني أضاف جوليو تفاريس وتحديدًا عند الدقيقة 53 الهدف الثاني للفيصلي ، بعد كرة طولية رائعة من هشام فايق.
وأضاع مهاجم السد بغداد بونجاح كرتي التعادل والفوز عند الدقائق ( 87، 88 ) لكن يقظة حارس العنابي مصطفى ملائكة كانت حاضرة في التصدي.
بتلك النتيجة قفز الفيصلي السعودي لوصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وبقي السد بنقطة واحدة.