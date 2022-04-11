في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا وبانتصار تاريخي .. "الفيصلي" يعبر "السد" ويقفز للوصافة

حقق فريق الفيصلي السعودي الأول لكرة القدم انتصارًا تاريخيًا على نظيره السد القطري ( أحد أبطال دوري أبطال آسيا ) 2 / 1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2022 ( دور المجموعات) ، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.