في الجولة الـ21 قبل الأخيرة .."مضر" و "الخليج" يواصلان صدارة دوري كرة اليد

وتُلعب غدًا مباراتا مضر مع العدالة، والقارة مع الخليج في الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من البطولة، فيما تستكمل باقي المباريات السبت القادم، بلقاء السلام مع الزلفي، والأهلي مع الترجي، والوحدة مع النور، والمحيط مع الصفا.