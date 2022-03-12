في الجولة الـ24 من دوري المحترفين.. ضمك يزيد من جراح الحزم

نجح فريق ضمك الأول لكرة القدم في العودة لسكة الانتصارات من بوابة مضيفه الحزم؛ وذلك بتغلُّبه عليه بهدف دون رد؛ لتتعقد أوضاع الأخير؛ ويقترب خطوة كبيرة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.