في الجولة الـ24 من دوري المحترفين.. ضمك يزيد من جراح الحزم

نجح فريق ضمك الأول لكرة القدم في العودة لسكة الانتصارات من بوابة مضيفه الحزم؛ وذلك بتغلُّبه عليه بهدف دون رد؛ لتتعقد أوضاع الأخير؛ ويقترب خطوة كبيرة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجّل الأرجنتيني إيميليو زيلايا الهدف الوحيد في المباراة لمصلحة ضمك من علامة الجزاء، احتسبها الحكم محمد القرني بعد العودة لتقنية الفيديو مسجلاً بذلك هدفه الثاني عشر في المسابقة عند الدقيقة الـ(30).
وفي الشوط الثاني لم تسفر محاولات الفريقين عن إحداث أي تغيير بنتيجة المباراة؛ لتبقى على حالها بوصول فريق الحزم للخسارة الـ16 هذا الموسم في المسابقة.
وبتلك النتيجة عزز ضمك مركزه الخامس بوصوله للنقطة رقم 39، فيما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الأخير.