رياضة

في الجولة 26 .. "الاتحاد" أمام الفتح للاقتراب كثيرًا من حلم اللقب

قمة الجولة في "ديربي الرياض" تجمع النصر والشباب
في الجولة 26 .. "الاتحاد" أمام الفتح للاقتراب كثيرًا من حلم اللقب
محمد السيد
محمد السيد

تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مباريات.

الفتح - الاتحاد

سيكون فوز الاتحاد إيذانًا باقتراب الحلم من الحقيقة وعودة اللقب لأحضان النمور كثيرًا إذ إن فوز الفريق سيكون متبق له ثلاث نقاط أخرى للإعلان رسميًا عن اللقب.

الاتحاد يملك 60 نقطة في حين يملك الفتح 31، المباراة ستُقام في تمام السابعة إلا عشر دقائق على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

أبها - الفيصلي

تُقام المباراة في تمام السابعة وعشر دقائق، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها.

يدخل أبها المباراة وفي جعبته 32 نقطة فيما يملك الفيصلي 28 نقطة.

النصر - الشباب

تُقام المباراة على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق.

يدخل النصر المباراة وفي جعبته 48 نقطة في حين يملك الشباب 47 نقطة.

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