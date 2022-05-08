في الجولة 26 من دوري المحترفين.. لاعب النصر "تاليسكا" الأعلى تقييمًا

وجاء في التشكيلة أيضًا كل من: ماثيوس بيريرا لاعب الهلال، ناوليدج موسونا لاعب الطائي، محمد الكويكبي لاعب الاتفاق، ولوكا ستويانوفيتش لاعب الحزم في خط الوسط، فيما حلّ الثلاثي: عبد الإله العمري لاعب النصر، وفيليب كيس لاعب الاتفاق، وحسن الجبيري لاعب الطائي في خط الدفاع، أمام رايس مبولحي حارس الاتفاق في المرمى.