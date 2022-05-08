في الجولة 26 من دوري المحترفين.. لاعب النصر "تاليسكا" الأعلى تقييمًا

تصدر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر "البرازيلي" أندرسون تاليسكا، التشكيلة المثالية للجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وفقًا لتقييم موقع "سوفا سكور" العالمي.
وكشف موقع "سوفا سكور" المهتم بالأرقام والإحصاءات، اليوم الأحد، عن تشكيلة الجولة 26 المثالية من دوري المحترفين بعد نهاية مباريات الأسبوع بشكل رسمي؛ ليقودها هجوميًّا البرازيلي تاليسكا بتقييم وصل إلى 9.1 من 10، رفقة فراس البريكان مهاجم الفتح بتقييم 8.2، ورومارينيو مهاجم الاتحاد بتقييم 8.1.
وجاء في التشكيلة أيضًا كل من: ماثيوس بيريرا لاعب الهلال، ناوليدج موسونا لاعب الطائي، محمد الكويكبي لاعب الاتفاق، ولوكا ستويانوفيتش لاعب الحزم في خط الوسط، فيما حلّ الثلاثي: عبد الإله العمري لاعب النصر، وفيليب كيس لاعب الاتفاق، وحسن الجبيري لاعب الطائي في خط الدفاع، أمام رايس مبولحي حارس الاتفاق في المرمى.