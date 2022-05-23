في الجولة 27 من دوري المحترفين .. حامل الكأس "الفيحاء" يتعثر بالتعادل أمام ضمك

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم ( حامل لقب الكأس) أمام ضيفه ضمك، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين ، في ختام الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.