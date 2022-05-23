في الجولة 27 من دوري المحترفين .. حامل الكأس "الفيحاء" يتعثر بالتعادل أمام ضمك

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم ( حامل لقب الكأس) أمام ضيفه ضمك، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين ، في ختام الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي ، ولم تكن محاولة لاعب الفيحاء "لوبيز" كافية لهز شباك الضيوف، بعد أن تصدى القائم للتسديدة.
وفي الشوط الثاني أضاع لاعب الفيحاء "ألكسندر" كرة انفراد سهلة، تصدى لها ببراعة حارس ضمك مصطفى زغبة عند الدقيقه60 بتلك النتيجة بلغ الفيحاء النقطة 34 في المركز السادس فيما بقي ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة.