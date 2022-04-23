في الدوري الإنجليزي.. بأهداف "جويلنتون" و"برونو جيمارايش".. "نيوكاسل" يواصل انتفاضته

وهزّ جويلنتون الشباك في الدقيقة 35، محرزًا هدفه الأول منذ فبراير، عندما فشل دفاع نوريتش في إبعاد تمريرة عرضية لتصل إلى لاعب الوسط ليسدد من مدى قريب. وأضاف جويلنتون هدفه الثاني بعد تمريرة من جيكوب ميرفي الذي انطلق إلى داخل منطقة الجزاء بسهولة.