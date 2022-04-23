في الدوري الإنجليزي.. بأهداف "جويلنتون" و"برونو جيمارايش".. "نيوكاسل" يواصل انتفاضته

خطف الهجوم البرازيلي لنيوكاسل يونايتد الأضواء عندما أحرز جويلنتون هدفين، وأضاف زميله برونو جيمارايش هدفًا في الفوز 3-0 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.
ودفع الفوز نيوكاسل إلى النصف الأعلى من جدول الترتيب في إشارة واضحة إلى انتفاضته المذهلة مع المدرب إيدي هاو الذي قاده لانتصاره الأول على نوريتش في الدوري في 28 عامًا.
وأصبح صاحب الأرض قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الثانية؛ إذ يتأخر بثماني نقاط عن منطقة الأمان قبل خمس جولات من النهاية.
وبعد بداية قوية من نوريتش كان يجب خلالها على المهاجم تيمو بوكي افتتاح التسجيل، انهار الفريق بثلاثة أخطاء دفاعية.
وهزّ جويلنتون الشباك في الدقيقة 35، محرزًا هدفه الأول منذ فبراير، عندما فشل دفاع نوريتش في إبعاد تمريرة عرضية لتصل إلى لاعب الوسط ليسدد من مدى قريب. وأضاف جويلنتون هدفه الثاني بعد تمريرة من جيكوب ميرفي الذي انطلق إلى داخل منطقة الجزاء بسهولة.
وانتهت آمال نوريتش في العودة في بداية الشوط الثاني بعد خطأ من الحارس تيم كرول، الذي مرر كرة قطعها جيمارايش الذي سددها من فوق الحارس الهولندي إلى داخل المرمى.