رياضة
في الشوط الأول من نهائي "كأس الملك" .. الهلال يتقدم بضربة سالم الدوسري
انتهى الشوط الأول من لقاء الهلال ونظيره الفيحاء بتقدم الهلال بهدف أحرزه سالم الدوسري، وذلك في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - والذي يشرفه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
كانت محاولات الهلال الأخطر عن طريق النيجيري "إيغالو" عند الدقيقة الخامسة ، ورأسية سالم الدوسري عند الدقيقة العاشرة ، لكن دفاع الفيحاء كان في الموعد وشتت الكرة
وكاد "ماريغا" والحارس المعيوف يتسببان في هدف الفيحاء الأول عند الدقيقة 45 لكن الكرة ذهبت لركلة زاوية لم يستفد منها البرتقالي.
وأبى سالم الدوسري أن يخرج الأزرق متعادلاً، حينما سجل هدفًا عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع 48.