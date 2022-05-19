في الشوط الأول من نهائي "كأس الملك" .. الهلال يتقدم بضربة سالم الدوسري

كانت محاولات الهلال الأخطر عن طريق النيجيري "إيغالو" عند الدقيقة الخامسة ، ورأسية سالم الدوسري عند الدقيقة العاشرة ، لكن دفاع الفيحاء كان في الموعد وشتت الكرة