في الكلاسيكو المرتقب.. برشلونة لتأكيد العودة عبر بوابة ريال مدريد

يسعى برشلونة بإشراف مدربه تشافي هرنانديز، إلى تأكيد عودته القوية محليًا وقاريًا في الأشهر الأخيرة، عندما يحل ضيفًا على غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، ولن يكون للنتيجة أي تأثير كبير على أي من الفريقين؛ لأن ريال مدريد يرتاح في الصدارة بفارق 10 نقاط عن إشبيلية، منافسه المباشر، بفارق 15 نقطة مع برشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة.