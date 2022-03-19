في الكلاسيكو المرتقب.. برشلونة لتأكيد العودة عبر بوابة ريال مدريد

قمة منتظرة غدًا الأحد، في الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، تجمع ريال مدريد "المتصدر" ونظيره برشلونة "الثالث".
يسعى برشلونة بإشراف مدربه تشافي هرنانديز، إلى تأكيد عودته القوية محليًا وقاريًا في الأشهر الأخيرة، عندما يحل ضيفًا على غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، ولن يكون للنتيجة أي تأثير كبير على أي من الفريقين؛ لأن ريال مدريد يرتاح في الصدارة بفارق 10 نقاط عن إشبيلية، منافسه المباشر، بفارق 15 نقطة مع برشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة.
لكن تأثير النتيجة يكمن في الحكم على الموسم، وربما يكون له تأثير كبير على مقاربة كل فريق للتعاقدات خلال الصيف المقبل؛ استعدادًا للموسم التالي؛ فالفوز بالنسبة لبرشلونة سيؤكد نظرية أن الفريق قادر من جديد على المنافسة، أقله على الصعيد المحلي.