في المنعطف الأخير من التصفيات .. تفاؤل سعودي بتأهل "الأخضر" لمونديال 2022

الأخضر السعودي يتصدر حاليًا المجموعة الثانية من الدور الثالث برصيد 19 نقطة، متقدّمًا بفارق نقطة على اليابان وأربع نقاط على أستراليا، ما يجعله ضيفًا ثقيلاً على المنتخب الصيني الخميس، إذ يتطلع للظفر بنقاط المباراة، ليكون في غاية الارتياح بضمان التأهل قبل أن يستقبل أستراليا في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل، بل إن التأهل قد يكون مضمونًا قبل ذلك، ولاسيما عندما تفوز اليابان على مضيفتها أستراليا في المباراة التي تنطلق قبل نحو 6 ساعات من مباراة الأخضر السعودي مع منتخب الصين.