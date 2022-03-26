في المنعطف الأخير من تصفيات مونديال 2022 .. الأخضر يفتح ملف مواجهة أستراليا

فتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، ملف تدريباته في محافظة "جدة"، استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا ، الثلاثاء المقبل ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" الذي قسم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية حيث خصص لهم تمارين استرجاعية، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
من جهة أخرى، يواصل"الأخضر" يوم غدٍ الأحد استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.