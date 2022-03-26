في المنعطف الأخير من تصفيات مونديال 2022 .. الأخضر يفتح ملف مواجهة أستراليا

فتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، ملف تدريباته في محافظة "جدة"، استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا ، الثلاثاء المقبل ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.