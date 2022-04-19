في النسخة 34 .. مجموعات متباينة في قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

سحبت اليوم الثلاثاء في مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في ساحل العاج عام 2023.
وأسفرت قرعة تصفيات النسخة الرابعة والثلاثين من البطولة القارية عن مجموعات متباينة الصعوبة للمنتخبات المشاركة.
48 منتخبًا
سيُشارك في التصفيات 48 منتخبًا تم تقسيمها إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات البطولة الأعرق في القارة السمراء.
نتائج القرعة
المجموعة الأولى: نيجيريا - سيراليون - غينيا بيساو - ساو تومي وبرنسيبي - موريشيوس.
المجموعة الثانية: بوركينا فاسو - الرأس الأخضر - توغو - إسواتيني.
المجموعة الثالثة: الكاميرون - كينيا - ناميبيا - بوروندي.
المجموعة الرابعة: مصر - غينيا - مالاوي - إثيوبيا.
المجموعة الخامسة: غانا - مدغشقر - أنغولا - إفريقيا الوسطى.
المجموعة السادسة: الجزائر - أوغندا - النيجر - تنزانيا.
المجموعة السابعة: مالي - الكونغو - غامبيا - جنوب السودان.
المجموعة الثامنة: كوت ديفوار - زامبيا - جزر القمر - ليسوتو.
المجموعة التاسعة : الكونغو الديمقراطية - الغابون - موريتانيا - السودان .
المجموعة العاشرة : تونس - غينيا الاستوائية - ليبيا - بوتسوانا .
المجموعة الحادية عشرة : المغرب - جنوب إفريقيا - زيمبابوي - ليبيريا.
المجموعة الثانية عشرة : السنغال - بينين - موزامبيق – رواندا.
موعد البطولة
وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقامة الجولتين الأولى والثانية من المباريات في الفترة من 30 مايو وحتى 14 يونيو من العام الحالي، فيما تُقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، على أن تُقام آخر جولتين بين 20 حتى 28 مارس 2023.
ومن المقرر أن تحتضن ساحل العاج، منافسات النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية، بين 14 يونيو و14 يوليو لعام 2023.
يُذكر أن السنغال توجت في فبراير الماضي بالنسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية بفوزها على مصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة التي أُقيمت في الكاميرون بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.