في النسخة 34 .. مجموعات متباينة في قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

موعد البطولة

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقامة الجولتين الأولى والثانية من المباريات في الفترة من 30 مايو وحتى 14 يونيو من العام الحالي، فيما تُقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، على أن تُقام آخر جولتين بين 20 حتى 28 مارس 2023.