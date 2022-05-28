في الوقت القاتل.. النصر يجهز على أفراح الأهلي ويحرمه من الانتصار

عاد الفريق الكروي الأول بنادي النصر للمباراة أمام نظيره الأهلي في الوقت القاتل بالتعادل الإيجابي 1/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، ضمن منعطف الحسم للجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، رغم محاولات لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب (د15)، ولاعب النصر تاليسكا (د31)، لكن براعة حارسَي الفريقَين أمين بخاري ومحمد الربيعي حالت دون ولوج التسديدات المرمى.
كما أضاع هيثم عسيري كرة سهلة مع نهاية الشوط الأول، وصلته من غريب.
وفي الشوط الثاني تقدم الأهلي بهدف غريب عند الدقيقة الـ64 إثر استثماره عرضية عسيري. وعند الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع "5+" عادل تاليسكا النتيجة للنصر من كرة ثابتة من خارج الصندوق الأخضر.
وبتلك النتيجة قفز الأهلي للمركز التاسع برصيد 31 نقطة، فيما بقي النصر ثالثًا برصيد 55 نقطة.