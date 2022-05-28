في الوقت القاتل.. النصر يجهز على أفراح الأهلي ويحرمه من الانتصار

عاد الفريق الكروي الأول بنادي النصر للمباراة أمام نظيره الأهلي في الوقت القاتل بالتعادل الإيجابي 1/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، ضمن منعطف الحسم للجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.