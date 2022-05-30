في اليوم الختامي لخليجية الكويت3.. الكاراتيه السعودية تبحث عن خمس ذهبيات

انتزع لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، سلطان الزهراني المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات وزن 75 كجم، في اليوم قبل الأخير لدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تحتضنها العاصمة الكويتية الكويت وتختتم غداً.
وجاء فوز الزهراني بالذهبية، بتجاوزه للعماني محمد الكندي بنتيجة 4-0 في نصف نهائي الوزن، ثم تغلبه في النهائي على الكويتي عمر الجناعي 4-2.
وفي المبارزة أحرز حسين الطويل وجواد الداوود؛ الميدالية البرونزية لمنافسات سلاح الآبيه للفردي التي أقيمت اليوم في قاعة الألعاب المختلفة بمقر اللجنة الأولمبية الكويتية، عقب خسارتهم في نصف النهائي من الكويتي عبدالعزيز الشطي والإماراتي خليفة الزرعوني. لترتفع بذلك الميداليات السعودية إلى 59 ميدالية (12 ذهبية و19 فضية و 28 برونزية).
يطمح لاعبو الكاراتيه عند الرابعة من عصر الغد؛ للفوز بخمس ميداليات ذهبية، عن طريق ياسر بارقي وزن -55كجم وهو الذي فاز اليوم على نظيره البحريني بندر عبدالله 6-1، كما هو الحال لزميله بدر العتيبي 60 كجم بعد فوزه في نصف النهائي على البحريني عبدالرحمن الأدهامات، وفهد الخثعمي (67كجم) بفوزه على الإماراتي أحمد الحضرمي، وفرج الناشري (-84كجم) الذي فاز على القطري عبدالله بابكر وطارق حامدي (+84كجم) بتغلبه على القطري خالد حسنين.
يبحث المنتخب السعودي للمبارزة، عن تحقيق ميداليتين ذهبيتين في منافسات السايبر والآبية بداية عند العاشرة من صباح الغد.
وفي التنس، يبحث الأخضر عن خطف إحدى الميداليات عندما يواجه نظيره الكويتي عند الرابعة عصراً.
يأمل المنتخب السعودي لكرة اليد، في خطف برونزية المسابقة عندما يلتقي بنظيره الإماراتي عند الخامسة من مساء الغد.