في اليوم الختامي لخليجية الكويت3.. الكاراتيه السعودية تبحث عن خمس ذهبيات

يطمح لاعبو الكاراتيه عند الرابعة من عصر الغد؛ للفوز بخمس ميداليات ذهبية، عن طريق ياسر بارقي وزن -55كجم وهو الذي فاز اليوم على نظيره البحريني بندر عبدالله 6-1، كما هو الحال لزميله بدر العتيبي 60 كجم بعد فوزه في نصف النهائي على البحريني عبدالرحمن الأدهامات، وفهد الخثعمي (67كجم) بفوزه على الإماراتي أحمد الحضرمي، وفرج الناشري (-84كجم) الذي فاز على القطري عبدالله بابكر وطارق حامدي (+84كجم) بتغلبه على القطري خالد حسنين.