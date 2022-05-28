في بطولة تولون.. الأخضر الشاب يواجه منتخب الأرجنتين

يدشن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الأحد، مشاركته في بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، وذلك ضمن مرحلة الإعداد التي تمتد حتى الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.