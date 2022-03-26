في بطولة دبي الدولية .. الأخضر الأولمبي يتغلب على العراق

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على منتخب العراق بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم، ضمن بطولة دبي الدولية، والتي تأتي على هامش المعسكر الإعدادي بدولة الإمارات المقام تحضيرًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.