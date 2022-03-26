في بطولة دبي الدولية .. الأخضر الأولمبي يتغلب على العراق

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على منتخب العراق بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم، ضمن بطولة دبي الدولية، والتي تأتي على هامش المعسكر الإعدادي بدولة الإمارات المقام تحضيرًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
وتمكن منتخب العراق من التسجيل أولاً في الدقيقة 44 من مجريات الشوط الأول، في حين أحرز اللاعب هيثم عسيري هدف التعديل لصالح "الأخضر" في الدقيقة 79، وفي الدقيقة 83 تمكن اللاعب سعد بالعبيد من تسجيل الهدف الثاني.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، سعد بالعبيد، وليد الأحمد، مخير الرشيدي، نواف بوشل، مشعل الصبياني، عوض الناشري، سعود زيدان، أحمد الغامدي، عبدالإله الشمري، محمد مران.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي على رأس المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022، وإلى جانبه منتخبات، الإمارات، اليابان، وطاجيكستان.