في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 .. مصر تخسر أمام إثيوبيا

تلقى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، هزيمة محرجة 0-2 أمام إثيوبيا مضيفه، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، الخميس، في ثاني مبارياته تحت قيادة إيهاب جلال المدرب المصري.
وأقيمت المباراة في مالاوي، بناءً على طلب المنتخب الإثيوبي صاحب الأرض بعد حظر الاتحاد الإفريقي «كاف» لعب مباريات على ملعبه الرئيس «بحر دار».
بتلك النتيجة تجمد رصيد مصر عند ثلاث نقاط، لتتذيل المجموعة الرابعة، بينما تصدرت إثيوبيا المجموعة بالرصيد النقطي ذاته، ويأتي منتخبا مالاوي وغينيا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بالرصيد نفسه بعد فوز غينيا على مالاوي 1-0.
ويخوض منتخب مصر مباراته الثالثة في القاهرة أمام مالاوي، سبتمبر المقبل بينما يتوجه منتخب إثيوبيا لملاقاة غينيا.