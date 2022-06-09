في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 .. مصر تخسر أمام إثيوبيا

بتلك النتيجة تجمد رصيد مصر عند ثلاث نقاط، لتتذيل المجموعة الرابعة، بينما تصدرت إثيوبيا المجموعة بالرصيد النقطي ذاته، ويأتي منتخبا مالاوي وغينيا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بالرصيد نفسه بعد فوز غينيا على مالاوي 1-0.