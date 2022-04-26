في جولة الختام من دوري أبطال آسيا.. "الهلال" في مواجهة "الريان" و"الفيصلي" أمام "السد"

تُستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022 بمباراتَيْن.
الهلال - الريان
تُقام المباراة في تمام الساعة الـ11.15 مساء بتوقيت الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
يدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 13 نقطة، فيما يملك الفريق القطري الذي ضمن التأهل هو الآخر 10 نقاط.
الفيصلي - السد
تُقام المباراة في تمام الساعة الـ11:15 بتوقيت الرياض على ملعب الأمير محمد بن فهد في الجولة السادسة (الأخيرة) من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
يدخل الفيصلي اللقاء وفي جعبته 9 نقاط، فيما يملك السد 4 نقاط.