في حفر الباطن.. عاصفة ترابية تهدد انطلاقة مباراة الباطن والأهلي

وأدت العاصفة التي غزت الأجواء بشكل غير معتاد إلى انعدام الرؤية وسط مخاوف من إلغاء إقامة المباراة أو تأجيلها؛ وهو ما دفع طاقم التحكيم البيلاروسي المكلف بإدارة المباراة إلى تفقد أرضية الملعب قبل اتخاذ قراره في انطلاق المباراة أو تأجيلها.