في حفر الباطن.. عاصفة ترابية تهدد انطلاقة مباراة الباطن والأهلي
تعرضت مدينة حفر الباطن لعاصفة ترابية مساء اليوم الخميس، التي تستضيف مواجهة فريق الباطن مع ضيفه الأهلي ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وأدت العاصفة التي غزت الأجواء بشكل غير معتاد إلى انعدام الرؤية وسط مخاوف من إلغاء إقامة المباراة أو تأجيلها؛ وهو ما دفع طاقم التحكيم البيلاروسي المكلف بإدارة المباراة إلى تفقد أرضية الملعب قبل اتخاذ قراره في انطلاق المباراة أو تأجيلها.
ووفقًا للحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد السعودي: فإن مدينة حفر الباطن تتعرض لعاصفة رملية مصحوبة برياح شديدة تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية.
وتابع المركز الوطني للأرصاد: "هذه الحالة تنتهي في تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي".
وكشفت مصادر إعلامية أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تنتظر قرار حكم المباراة حول تأخير موعد المباراة أو تأجيلها بسبب الأحوال الجوية، وفي حال تم التأجيل ستلعب غدًا في التوقيت نفسه.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريقين عند حلول الساعة التاسعة إلا 10 دقائق بالتوقيت المحلي، في افتتاح الجولة 26 من الدوري السعودي.