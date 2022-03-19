في ختام الجولة الـ25 من دوري المحترفين.. الباطن ينعش حظوظه في البقاء بثنائية الرائد

أنعش فريق الباطن الأول لكرة القدم حظوظه في البقاء؛ وذلك بعد أن تغلب على مضيفه الرائد بهدفين دون مقابل مساء اليوم السبت على ملعبه بمدينة حفر الباطن لحساب منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
في الشوط الأول فشل الفريقان في ترجمة الفرص المتاحة لهما للتسجيل وزيارة الشباك؛ لينتهي على وقع التعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني افتتح المهاجم فابيو أبرو التسجيل للباطن في الدقيقة الـ69 من علامة الجزاء، احتسبها الحكم أندريس تريمانيس من جمهورية لاتفيا بعد العودة لتقنية الفيديو إثر التدخل العنيف من مدافع الرائد تجاه مُسجِّل الهدف.
وأضاف أصحاب الضيافة الهدف الثاني عن طريق المحترف الهولندي محمد رايحي بعد مجهود فردي مميز عندما كسر مصيدة التسلل؛ لينفرد بالمرمى، ويراوغ الحارس، ويضع الكرة بالشباك، وذلك عند الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 25 نقطة؛ وأصبح بالمركز الرابع عشر، بينما تجمَّد رصيد الرائد عند 29 نقطة، أبقته في المركز التاسع.