في ختام الجولة الـ25 من دوري المحترفين.. الباطن ينعش حظوظه في البقاء بثنائية الرائد

أنعش فريق الباطن الأول لكرة القدم حظوظه في البقاء؛ وذلك بعد أن تغلب على مضيفه الرائد بهدفين دون مقابل مساء اليوم السبت على ملعبه بمدينة حفر الباطن لحساب منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.