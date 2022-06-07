في ختام دور المجموعات لبطولة غرب آسيا.. أخضر الصالات يواجه العراق

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا "الأربعاء"، بنظيره المنتخب العراقي، في ثالث مبارياتهما على صالة نادي النصر الكويتي عند الساعة السابعة والنصف مساءً، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في دولة الكويت الشقيقة.