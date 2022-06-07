في ختام دور المجموعات لبطولة غرب آسيا.. أخضر الصالات يواجه العراق

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا "الأربعاء"، بنظيره المنتخب العراقي، في ثالث مبارياتهما على صالة نادي النصر الكويتي عند الساعة السابعة والنصف مساءً، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في دولة الكويت الشقيقة.
واكتفى الجهاز الفني للأخضر بقيادة "الإسباني" أندرو بلازا، بتأدية تمارين استشفائية في مقر إقامة البعثة، ثم استعرض بعض الحالات التي حدثت في المباراة السابقة ومناقشتها ومعالجتها وتفاديها في المباراة المقبلة.
يذكر أن المنتخب السعودي يملك في رصيده النقطي 3 نقاط وبحاجة إلى الفوز على المنتخب العراقي الشقيق؛ لحسم وضمان بطاقة التأهل إلى نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال.