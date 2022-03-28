في ختام معسكر الدمام.. الأخضر الشاب يواجه قطر

يلعب المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، غداً الثلاثاء، مباراته التجريبية الثانية ضمن ختام معسكره الإعدادي المقام في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.