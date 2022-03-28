في ختام معسكر الدمام.. الأخضر الشاب يواجه قطر

يلعب المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، غداً الثلاثاء، مباراته التجريبية الثانية ضمن ختام معسكره الإعدادي المقام في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.
ويستضيف "الأخضر" منتخب قطر في تمام الخامسة مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
ميدانياً، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.