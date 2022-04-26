في ختام معسكر الشرقية .. أخضر الناشئين يكسب ودية قطر

كسب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، على ضيفه منتخب قطر بنتيجة 8-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية، في ختام المعسكر الإعدادي المقام في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
دشن اللاعب نواف الجناحي أهداف الأخضر في الدقيقة 4، في حين سجل اللاعب نواف البشري الهدف الثاني في الدقيقة 9، وفي الدقيقتين 19 و34 تمكن اللاعب نواف الجدعاني من تسجيل الهدفين الثالث والرابع، كما أحرز اللاعب طلال حاجي الهدف الخامس في الدقيقة 43، ليضيف زميله عمار اليهيبي الهدف السادس في الدقيقة 48، وأحرز اللاعب سعد المطيري الهدف السابع في الدقيقة 52، ليختتم اللاعب سعيد الزهراني أهداف المباراة بتسجيله للهدف الثامن في الدقيقة 57.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، زياد صابر، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، سعد المطيري، محمد هزازي، جاذوب الظفيري، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، نواف البشري، طلال حاجي.
يُذكر أن الأخضر قد كسب ضيفه منتخب قطر في اللقاء التجريبي الأول الذي جمعهما الأحد الماضي بنتيجة 4-0.