في ختام معسكر الشرقية .. أخضر الناشئين يكسب ودية قطر

كسب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، على ضيفه منتخب قطر بنتيجة 8-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية، في ختام المعسكر الإعدادي المقام في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.