رياضة

في ختام منافسات الدورة الدولية الودية برومانيا .."الأخضر" يخسر أمام اليابان

في ختام منافسات الدورة الدولية الودية برومانيا .."الأخضر" يخسر أمام اليابان
المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يخسر من نظيره الياباني بثلاثة أهداف
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ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 لكرة القدم ، خسر المنتخب السعودي من نظيره اليابان بنتيجة 0-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ، على ملعب موغوسوايا، في ختام منافسات الدورة الدولية الودية برومانيا.

ودخل المدير الفني عبد الوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، زياد عياش، ياسين خالد، عبد السلام برناوي، سعد المطيري، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، طلال حاجي.

يُذكر أن الأخضر تغلب في أولى مبارياته على منتخب رومانيا بنتيجة 2-1، كما تغلب على منتخب النرويج بركلات الترجيح 5-4.

المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم
الدورة الدولية الودية برومانيا
كأس آسيا تحت 17 عام

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