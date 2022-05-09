في ختام منافسات الدورة الدولية الودية برومانيا .."الأخضر" يخسر أمام اليابان

ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 لكرة القدم ، خسر المنتخب السعودي من نظيره اليابان بنتيجة 0-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ، على ملعب موغوسوايا، في ختام منافسات الدورة الدولية الودية برومانيا.