في دورة الألعاب الخليجية الثالثة: "الكاراتيه السعودية" تدشن مشاركتها.. و"التنس" تواجه الإمارات.. واليد أمام البحرين

تُفتتح غدًا الأحد منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الخليجية الثالثة "الكويت2022" بإقامة مسابقة الكاتا للفردي والفِرق في صالة الشيخ عبدالله الجابر الصباح.
وتضم بعثة الأخضر: طارق حامدي (+ 84كجم)، وفهد الخثعمي (-67 كجم)، وبدر العتيبي (-60 كجم)، وسلطان الزهراني (-75 كجم)، وفرج الناشري (-84 كجم)، وياسر البارقي (-55)، ومسفر الأسمري في الكاتا.
يدشن أخضر المبارزة عند العاشرة من صباح الغد مشاركته بالدورة بالوجود في مسابقة الشيش فردي، وسايبر فردي في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية.
ويشارك أخضر المبارزة بفريق مكون من: علي بن علي وإبراهيم الهديب ومهدي القروص في منافسات الشيش، وعادل المطيري وسعد البقمي وأحمد القديحي وعلي البحراني في السايبر، وزكريا الداوود وأحمد آل حسين وجواد الداوود وحسين الطويل في الآبيه.
يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد مباراته الثالثة بالدورة أمام المنتخب البحريني عند الخامسة من عصر يوم غد الأحد.
يدخل الأخضر اللقاء بخسارة أمام المنتخب القطري المرشح الأول للذهبية، وتعادُل أمام المنتخب الكويتي أمس الأول.
وفي التنس يواصل الأخضر السعودي منافسات الفرق بلقاء أمام نظيره الإماراتي عند الرابعة والنصف عصرًا.