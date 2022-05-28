في دورة الألعاب الخليجية الثالثة: "الكاراتيه السعودية" تدشن مشاركتها.. و"التنس" تواجه الإمارات.. واليد أمام البحرين

ويشارك أخضر المبارزة بفريق مكون من: علي بن علي وإبراهيم الهديب ومهدي القروص في منافسات الشيش، وعادل المطيري وسعد البقمي وأحمد القديحي وعلي البحراني في السايبر، وزكريا الداوود وأحمد آل حسين وجواد الداوود وحسين الطويل في الآبيه.