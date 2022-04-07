في دوري أبطال آسيا طعم "السكري" غير .. بثنائية في مرمى الدحيل

قلب فريق التعاون السعودي الأول لكرة القدم تأخره بهدف لفوز على الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.
بادر الضيوف للتقدم أولاً عن طريق ادميلسون جونيور في الدقيقة السابعة، قبل أن يرد التعاون بهدفين متتالين حيث أدرك المحترف الكاميروني لياندر تاوامبا التعادل عند الدقيقة 11بطريقة رائعة، وقبل نهاية المباراة بـ4 دقائق أعطى النجم الإسباني الفارو ميدران التقدم للتعاون بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من لياندر تاوامبا.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضًا فوز سيباهان الإيراني على باختاكور الأوزبكي 3-1 على الملعب ذاته.
وتصدر سيباهان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام التعاون، في حين بقي رصيد الدحيل وباختاكور خاليًا من النقاط.
وتُقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث يلتقي التعاون مع باختاكور، والدحيل مع سيباهان.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.