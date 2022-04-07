في دوري أبطال آسيا طعم "السكري" غير .. بثنائية في مرمى الدحيل

بادر الضيوف للتقدم أولاً عن طريق ادميلسون جونيور في الدقيقة السابعة، قبل أن يرد التعاون بهدفين متتالين حيث أدرك المحترف الكاميروني لياندر تاوامبا التعادل عند الدقيقة 11بطريقة رائعة، وقبل نهاية المباراة بـ4 دقائق أعطى النجم الإسباني الفارو ميدران التقدم للتعاون بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من لياندر تاوامبا.